Sky Sport 2 02:00 bis 04:30 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Bayern München - Inter Mailand, Finale 2010 in Madrid 16:9 Dolby Digital HDTV "Diese Mannschaft hat es verdient, die Champions League zu gewinnen", jubelte Vorstand Karl-Heinz Rummenigge und Präsident Uli Hoeneß genoss beim 3:0-Halbfinaltriumph der Bayern in Lyon "Fußball fast in Vollendung". Doch genau darauf, Fußball-Feinschmeckern die Suppe zu versalzen, ist Gegner Inter Mailand spezialisiert. Das bewiesen die "Nerazzurri" zuletzt gegen Titelverteidiger Barcelona (3:1, 0:1). Eingestellt von Coach José Mourinho, der einst bei Barça Assistent von Bayern-Trainer Louis van Gaal war, und getrieben von der Sehnsucht, erstmals seit 1965 den wertvollsten Vereinspokal zu erobern, wollten die "Schwarzblauen" den Münchnern das Leben schwer machen.