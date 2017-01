Sky Sport 2 00:00 bis 02:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League Classics: Bayer 04 Leverkusen - Real Madrid, Finale 2002 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Nun wird sich zeigen, ob die Mannschaft Charakter hat." - So stimmte Michael Ballack im Mai 2002 auf das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte ein. Nach den Pleiten in der Meisterschaft und im DFB-Pokal konnte Bayer Leverkusen am 15.5.2002 in Glasgow (Schottland) nach der wertvollsten Trophäe im europäischen Vereinsfußball greifen. Jens Nowotny war verletzt, Zé Roberto gesperrt. Real hatte im Jahr des 100. Klubjubiläums noch keinen Titel gewonnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League