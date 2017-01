Sky Sport 2 18:30 bis 20:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar Skopje (MAZ), Gruppenphase, 7. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Getreu nach diesem Motto präsentieren sich die Rhein-Neckar Löwen in der CL-Saison vor heimischem Publikum. Beim 25:24-Heimsieg gegen den HC Zagreb holten die Löwen den dritten Sieg im dritten Heimspiel, erneut mit nur einem Tor Abstand. "Wir können zu Hause offenbar nur mit einem Treffer Unterschied gewinnen", sagte Coach Nikolaj Jacobsen. Beschweren sollten sich die Badener darüber jedoch nicht, liegen sie doch mit neun Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe B. Nun bekommt es das Team von Jacobsen mit dem Tabellenführer HC Vardar Skopje zu tun. Die gute Nachricht für die Löwen: Das Spiel findet zu Hause statt ¿ Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie