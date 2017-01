Sky Sport 2 16:30 bis 18:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League Rhein-Neckar Löwen - HC PPD Zagreb (KRO), Gruppenphase, 6. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Rumms! Mit mächtigem Gebrüll warfen die Rhein-Neckar Löwen den amtierenden CL-Titelträger KS Kielce aus dessen eigener Halle. Mit 34:26 dominierten die Badener den bis dato ungeschlagenen Titelverteidiger und brachten Löwen-Coach Nicolaj Jacobsen ins Schwärmen: "Ich bin sprachlos und unglaublich stolz. Das war nahezu ein perfektes Spiel meiner Mannschaft. In Kielce gewinnt man nicht so einfach, und dann schon gar nicht mit einer solchen Leistung, wie wir sie gebracht haben." Eine ähnliche Glanzleistung will der Deutsche Meister nun auch gegen den HC Zagreb bringen. Die Kroaten sind in der Gruppe B abgeschlagen auf dem letzten Platz. Ein gefundenes Fressen für hungrige Löwen? Kommentar: Karste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie