Sky Sport 2 07:15 bis 09:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League MOL-Pick Szeged (H) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase, 1. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Die Rhein-Neckar Löwen dürfen am ersten CL-Spieltag zu MOL-Pick Szeged reisen. Der Deutsche Meister muss dabei erstmals seit 13 Jahren ohne Uwe Gensheimer ran, der die Löwen vor der Saison Richtung PSG verließ. Ein Wiedersehen mit dem Publikumsliebling in der Königsklasse wäre erst nach der Gruppenphase möglich, weshalb Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann mit der CL-Auslosung nicht ganz glücklich war. "Natürlich hätten wir uns für unsere Zuschauer noch eine große Mannschaft wie Barcelona oder Paris mit Uwe gewünscht." Stattdessen gibt es ein Wiedersehen mit Szeged. In der letzten Saison trafen die Badener ebenfalls in der Vorrunde auf die Ungarn (30:25, 24:30). Kommentar: Heiko. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 171 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 171 Min. Guten Morgen Deutschland

Magazin

RTL 06:00 bis 08:30

Seit 141 Min.