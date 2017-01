Sky Sport 1 17:00 bis 19:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League AS St. Etienne - 1. FSV Mainz 05, Gruppenphase 5. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Tage nach Halloween erlebte Mainz eine belgische Horrornacht. Rund 25 Kilometer nördlich des historischen Schlachtfeldes von Waterloo kam der FSV gegen Anderlecht mit 1:6 unter die Räder. "Das war die schlimmste Niederlage, seit ich Trainer in Mainz bin", kommentierte Martin Schmidt die höchste Pleite eines deutschen Teams in der Europa League, "nach dem 1:4 hat es uns das Spiel total zerschossen. Das war eine Katastrophe und darf uns nicht passieren." Beim AS St. Etienne, dem Spitzenreiter der Gruppe C, sind die Rheinhessen unter Zugzwang. Eine erneute Niederlage würde den Traum von der K.-o.-Runde vorzeitig beenden. Wie es gehen kann, zeigte 05 beim Hinspiel-1:1, in dem deutlich m. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie