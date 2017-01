Sky Cinema 00:15 bis 02:05 Komödie Der Vater meiner besten Freundin F, B 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Teeniemädchen Louna und Marie (Lola Le Lann, Alice Isaaz) wollen im Urlaub auf Korsika feiern und Jungs kennenlernen. Nur blöd, dass ihre Väter Laurent und Antoine (Vincent Cassel, François Cluzet) stets an ihrer Seite sind. Dann entdeckt der überfürsorgliche Antoine, dass seine Tochter offenbar einen Urlaubsflirt mit einem älteren Mann pflegt. Wutentbrannt bittet er seinen Freund um Hilfe, den vermeintlichen Verführer zu finden. - Provokante französische Sommer-Komödie mit den Stars aus "Ziemlich beste Freunde" und "Jason Bourne". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Cassel (Laurent) François Cluzet (Antoine) Lola Le Lann (Louna) Alice Isaaz (Marie) Louka Meliava (Romain) Noémie Merlant (Linda) Romain Apelbaum (DJ Via Notte) Originaltitel: Un moment d'égarement Regie: Jean-Francois Richet Drehbuch: Lisa Azuelos, Jean-François Richet Kamera: Robert Gantz, Pascal Marti Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 12