Sky Cinema 07:45 bis 09:30 Drama Mr. Holmes GB, USA 2015 Nach einer Vorlage von Mitch Cullin 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken England, 1947: Mit 93 Jahren lebt Detektiv-Legende Sherlock Holmes (Ian McKellen) zurückgezogen auf dem Land und widmet sich der Bienenzucht. Über seine Darstellung in Filmen schüttelt er nur den Kopf. Vieles davon ist frei erfunden. Ganz real sind jedoch die Erinnerungen an alte Fälle. Holmes entschließt sich zu einer letzten Reise, um ein großes Rätsel von damals doch noch zu entschlüsseln. - Paraderolle für "Der Herr der Ringe"-Star Ian McKellen, der es als alternder Meisterdetektiv nochmal wissen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian McKellen (Sherlock Holmes) Laura Linney (Mrs. Munro) Milo Parker (Roger) Hiroyuki Sanada (Tamiki Umezaki) Hattie Morahan (Ann Kelmot) Patrick Kennedy (Thomas Kelmot) Roger Allam (Dr. Barrie) Originaltitel: Mr. Holmes Regie: Bill Condon Drehbuch: Jeffrey Hatcher Kamera: Tobias Schliessler Musik: Carter Burwell

