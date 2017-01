Junior 17:15 bis 17:25 Trickserie Kleine Prinzessin Ich will Detektiv sein GB 2012 Stereo 16:9 Merken Die Prinzessin hat ihre ersten eigenen Kekse gebacken. Vom Duft angelockt, wollen alle Schlossbewohner gern probieren, doch die Prinzessin will keinen Keks abgeben. Der Koch stellt die Kekse zum Auskühlen aufs Fensterbrett. Als die Prinzessin nachts nachschaut, sind die Kekse weg. Um den Keksdieb zu finden, wird die Prinzessin zur Detektivin und stellt dem Dieb eine Falle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Princess Regie: Edward Foster Drehbuch: Cas Willing, Dave Ingham, Rachel Murrell, Dan Wicksman