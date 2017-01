Junior 15:35 bis 16:00 Trickserie Mia and me - Abenteuer in Centopia Folge: 5 Das goldene Einhorn NL, D, I, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Als Mia bei Lyria in Centopia landet, gibt es eine riesige Neuigkeit: Lyria bekommt ein Baby. Doch eine Einhorngeburt ist nichts Gewöhnliches. Mia und ihre Freunde müssen die Element-Einhörner um Hilfe bitten, denn den langen, beschwerlichen Weg zur Geburtsgrotte der Einhörner schafft Lyria nicht mehr. Doch da kommt ihnen Gargona, die Generalin Pantheas in die Quere... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mia and Me Regie: Andrea De Sica, Luca Morsella, Gerhard Hahn, Larry Whitaker Drehbuch: Terry Saltsman Musik: Gerd Kaeding Altersempfehlung: ab 6