Junior 11:00 bis 11:20 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Rainbow Dash, die Leseratte USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Rainbow Dash hat einen Unfall und muss ins Krankenhaus. Sie langweilt sich schrecklich. Twilight empfiehlt ihr einen spannenden Abenteuerroman. Rainbow aber weigert sich zu lesen. Sie ist schließlich eine Sportlerin und keine Schlaumeierin! Doch irgendwann ist es ihr so langweilig, dass sie das Buch doch zur Hand nimmt. Die Geschichte von Daring Do lässt sie nicht mehr los. Als Rainbow aus dem Krankenhaus entlassen wird, versucht sie alles, um an das Buch heranzukommen, denn sie hat es ja noch nicht zuende gelesen! Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Altersempfehlung: ab 6