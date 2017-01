Junior 09:40 bis 10:05 Trickserie Erdferkel Arthur und seine Freunde Der Stresstest / Boris und der Knusperriegel CDN, USA 1998-2012 Stereo 16:9 Merken Herr Rattenmeier teilt den Schülern mit, dass die Klasse an einem Wissenstest teilnehmen wird und verteilt Übungshefte. Arthur kniet sich voller Eifer hinein, wird aber ständig gestört. Sabine hat Angst, dass sie den vorgeschriebenen Bleistift vergisst und Boris versucht, die Sache mittels Puppen-Rollenspielen zu erschließen. Die Firma Rabid Dog hat einen neuen Superknusperriegel auf den Markt gebracht. Binky kauft sofort alle Riegel auf und verscherbelt sie zum doppelten Preis. Alle sind verrückt danach, allen voran Flo und Georg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arthur Regie: Greg Bailey Drehbuch: Ken Scarborough, Joe Fallon Musik: Raymond C. Fabi, J. Henderson, J. De Villiers Jr., Ziggy Marley

