Sky Sport HD (1) 01:00 bis 04:00 Golf Live Golf: US PGA Tour Tournament of Champions, 1. Tag in Kapalua, Hawaii (USA) USA Stereo Live 16:9 HDTV Traditionell startet die US PGA Tour auf Hawaii ins neue Golfjahr. Beim SBS Tournament of Champions ist der Name Programm. Teilnahmeberechtigt sind nur die Turniersieger des Vorjahres. Als Erster sicherte sich Jordan Spieth das Ticket nach Kapalua - er gewann hier zum Saisonauftakt vor zwölf Monaten. Mit dabei sind auch der Weltranglistenerste Jason Day sowie die Nummer drei Dustin Johnson. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag täglich exklusiv live und in HD.