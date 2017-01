Sky Atlantic HD 03:40 bis 04:35 Serien Rectify Ananas in Paris USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Daniel (Aden Young) sieht dem Besuch seiner Mutter mit gemischten Gefühlen entgegen. Als es in der Gruppentherapie auch noch zu einer Konfrontation kommt, beginnt Daniel zu zweifeln, ob er jemals wieder ein normales Leben führen kann. Tawney und Teddy (Adelaide Clemens, Claine Crawford) kommen zu einem schmerzhaften Beschluss. Auf dem Weg nach Nashville denken Janet und Ted (J. Smith-Cameron, Bruce McKinnon) über ihre gemeinsame Zukunft nach. Hanna Deans Bruder Bobby macht ein überraschendes Geständnis. - Die finale Staffel der aufwühlenden Thriller-Dramaserie über einen Exhäftling, der das Leben wieder lernen muss. Kreiert von "Deadwood"-Star Ray McKinnon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aden Young (Daniel Holden) Abigail Spencer (Amantha Holden) Clayne Crawford (Ted Talbot Jr.) J. Smith-Cameron (Janet Talbot) Adelaide Clemens (Tawney Talbot) J.D. Evermore (Sheriff Carl Daggett) Joshua Mikel (Peyton) Originaltitel: Rectify Regie: Romeo Tirone, Stephen Gyllenhaal, David Lowery Drehbuch: Chad Feehan Altersempfehlung: ab 12