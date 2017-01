Sky Atlantic HD 23:55 bis 01:00 Serien Five Days Tag 33 GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Der 33. Tag nach dem Verschwinden von Leanne ist ein Feiertag. In der Stadt findet eine große Parade statt. Leannes Ehemann Matt (David Oyelowo) sind die Menschenmassen zu viel, er flüchtet mit Sarah (Sarah Smart) in deren Wohnung. Matt und Sarah haben Sex - trotz Matts Trauer und seiner Zurückhaltung gegenüber Sarahs Annäherungsversuchen. Wenig später bemerkt ein Bootfahrer eine Leiche im See. Ist es Leanne? - Golden-Globe-nominiert: fesselnde BBC-Miniserie über fünf Tage, an denen die Polizei in einem mysteriösen Vermissten-Fall ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Penelope Wilton (Barbara Poole) Sarah Smart (Sarah Wheeler) Michelle Bonnard (Defne "Tops" Topcu) Patrick Malahide (John Poole) Edward Woodward (Victor Marsham) David Oyelowo (Matt Wellings) Rory Kinnear (Kyle Betts) Originaltitel: Five Days Regie: Simon Curtis Drehbuch: Gwyneth Hughes Kamera: Florian Hoffmeister Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 12