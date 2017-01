Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Wahlmöglichkeiten USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Tod seiner Schwester entscheidet sich Eric (Alexander Skarsgård), das Schicksal der Vampire in die eigene Hand zu nehmen. Unterdessen kämpft Sookie (Anna Paquin) mit sich selbst: Soll sie sich von Warlow (Rob Kazinsky) zum Blutsauger machen lassen, damit so die Vampire gerettet werden können? Während Jason (Ryan Kwanten) im Vampir-Camp neue Bekanntschaften macht, unternimmt Sarah (Anna Camp) alles, damit die Produktion des verseuchten "Tru Blood" nicht zum Stillstand kommt. - Sexy, blutig, wild: die 6. Staffel der coolen, emmyprämierten Vampirsaga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Robin Veith, Charlaine Harris, Alan Ball Kamera: Evans Brown Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16