National Geographic Wildlife 00:15 bis 01:05 Dokumentation Zum Töten geboren Fliegende Insekten USA 2003-2004 Stereo 16:9 HDTV Blut saugende Moskitos verfügen über perfekte Nahrungswerkzeuge mit der Präzision chirurgischer Injektionsnadeln. Gewaltige Heuschreckenschwärme fressen ganze Landstriche leer und richten biblische Plagen an. Gottesanbeterinnen und Libellenlarven wiederum haben Furcht erregende Beißorgane, die sie zu echten Killern der Insektenwelt machen. Originaltitel: Built for the Kill