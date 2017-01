National Geographic Wildlife 22:40 bis 23:30 Dokumentation Hammerhaie in Gefahr SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Haie sind das Spezialgebiet des Meeresbiologen Dr. Craig O'Connell. Für diese Dokumentation begibt er sich auf die Suche nach Hammerhaien. Die bizarr aussehenden Tiere stellen die Forscher bis heute vor enorme Rätsel, denn sie sind bislang extrem selten untersucht worden. Craig O'Connell hat es sich zum Ziel gesetzt, sowohl das Jagdverhalten als auch die Wanderbewegungen von Hammerhaien genauer unter die Lupe zu nehmen. Gemeinsam mit seinem Team beleuchtet er zahlreiche bislang noch nicht beobachtete Aspekte im Leben der Raubfische, die vor allem in großen Tiefen auf Beute ausgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunting the Hammerhead