National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Volksfest USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Es ist mal wieder Zeit für das Isabella-County-Volksfest in Michigan. Höhepunkt ist die Tiershow einer Jugendorganisation. Zusätzlich zu ihren regulären Patienten müssen sich Dr. Pol und sein Team um all die Tiere kümmern, die einen letzten Check-up brauchen, um an dem Wettbewerb teilnehmen zu können. Dr. Pol, Charles und Sandra fahren zwischen den Bauernhöfen, die einen Notfall melden, und dem Fest hin und her. Währenddessen hält Dr. Brenda die Stellung in der Klinik. Dort müssen ein paar Bulldoggen-Welpen auf die Welt gebracht werden. Schließlich kommt es auf dem Volksfest bei der Versteigerung eines schwarzen Schafes zu einem regelrechten Bieter-Kampf zwischen Dr. Pol und Charles. Originaltitel: The Incredible Dr. Pol