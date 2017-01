National Geographic Wildlife 08:05 bis 08:50 Dokumentation Tierische Freaks Überlebenskünstler USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch im Tierreich gibt es echte Survival-Experten. Es handelt sich um Spezies, die auch unter den extremsten Bedingungen zurechtkommen oder potenzielle Gegner austricksen, um so dem Tod immer wieder von der Schippe zu springen. "Tierische Freaks" widmet sich in dieser Folge Überlebenskünstlern und präsentiert die schrägsten Vertreter zu Lande, zu Wasser und in der Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Weirdest

