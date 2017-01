Sky Comedy 03:25 bis 05:15 Komödie Verstehen Sie die Béliers? F, B 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Bis auf die 16-jährige Tochter Paula (Louane Emera) ist die gesamte Bauernfamilie Bélier taub. Paula muss deshalb im Alltag als Übersetzerin herhalten - am Marktstand ebenso wie beim Wahlkampf ihres Vaters (François Damiens), der als Bürgermeister kandidiert. Als Paula ihre Leidenschaft fürs Singen entdeckt und sich für ein Gesangsstudium in Paris bewirbt, gerät das Familiengefüge gehörig durcheinander. - Die liebenswerte Komödie über eine gehörlose Familie begeisterte in Frankreich über sieben Millionen Kinobesucher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karin Viard (Gigi Bélier) François Damiens (Rodolphe Bélier) Eric Elmosnino (Monsieur Thomasson) Louane Emera (Paula Bélier) Roxane Duran (Mathilde) Ilian Bergala (Gabriel) Luca Gelberg (Quentin Bélier) Originaltitel: La Famille Bélier Regie: Eric Lartigau Drehbuch: Victoria Bedos, Stanislas Carré de Malberg Kamera: Romain Winding Musik: Evgueni Galperine, Sacha Galperine