Sky Comedy 20:15 bis 21:50 Komödie Das Muttersöhnchen USA 2007 Dolby 16:9

Liv Tyler und Dax Shepard in einer herzerwärmenden Romantik-Komödie: Noah hat einen rabenschwarzen Tag hinter sich, denn erst wird ihm gekündigt, dann steht plötzlich seine anstrengende Mutter in der Tür und nistet sich in seiner Wohnung ein. Als Noahs Frau auch noch mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch um die Ecke kommt, werden seine Nerven auf eine gewaltige Zerreißprobe gestellt.

Schauspieler: Diane Keaton (Marilyn Cooper) Dax Shepard (Noah Cooper) Liv Tyler (Clare Cooper) Ken Howard (Gene Cooper) Jerry Lambert (Donnie Booker) Selma Stern (Helen Cooper) Mike White (Myron Stubbs) Originaltitel: Smother Regie: Vince Di Meglio Drehbuch: Tim Rasmussen, Vince Di Meglio Kamera: Julio Macat Musik: Manish Raval, Tom Wolfe Altersempfehlung: ab 12