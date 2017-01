Sky Action 21:15 bis 22:55 SciFi-Film Lockout F 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Jahre 2079: Bei einem Besuch in einem Weltraumgefängnis wird die Tochter des US-Präsidenten (Maggie Grace) von den Häftlingen gekidnappt. Der Geheimdienst schickt den zu 30 Jahren Haft verurteilten Ex-Agenten Snow (Guy Pearce) ins All, um sie zu befreien. Eine gefährliche Mission für den harten Hund, der aber trotzdem immer einen frechen Spruch auf den Lippen hat. - Actionreicher Sci-Fi-Kracher aus der Feder von Erfolgsproduzent Luc Besson. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guy Pearce (Snow) Maggie Grace (Emilie Warnock) Peter Stormare (Scott Langral) Vincent Regan (Alex) Joseph Gilgun (Hydell) Lennie James (Harry Shaw) Tim Plester (Mace) Originaltitel: Lockout Regie: Stephen St. Leger, James Mather Drehbuch: Luc Besson, James Mather, Stephen St. Leger Kamera: James Mather Musik: Alexandre Azaria Altersempfehlung: ab 16