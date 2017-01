TNT-Serie 03:50 bis 04:35 Krimiserie The Closer Der dritte Mann USA 2006 16:9 Merken Brenda Johnson ermittelt in einem Todesfall mit zwei Opfern, einem Polizisten und einem Drogenhändler. Während für die anderen schnell feststeht, dass der Polizist den Dealer wohl stellen wollte und beide Männer bei dem folgenden Schusswechsel starben, lässt sich Brenda mit diesem Erklärungsversuch nicht abspeisen und ermittelt weiter. Dabei erfährt sie mehr über die Vergangenheit des Polizisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony John Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Michael Paul Chan (Det. Mike Tao) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Mike Berchem Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12