TNT-Serie 16:50 bis 17:35 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 34 Nur über eine Leiche USA 2011 16:9 Aria, Emily, Hanna und Spencer haben einen großen Fehler begangen und Dr. Sullivan von "A" erzählt. "A" ist richtig sauer, dass die Mädchen ihr Geheimnis nicht für sich behalten konnten und lässt sie die Zeche zahlen. Doch werden die Mädchen "A"s Aufgaben erfüllen oder sie ignorieren, um ihre Mitmenschen zu schützen? Oder spielt es schon gar keine Rolle mehr? Nichts ist mehr so wie es scheint. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Bianca Lawson (Maya St. Germain) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: I. Marlene King, Sara Shepard Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12