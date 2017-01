TNT-Serie 12:10 bis 13:00 Krimiserie Cold Case Die Mondlandung USA 2008 16:9 Merken Einen Tag nach der ersten Mondlandung 1969 wurde in einem Fluss der 12-jährige Danny Finch tot aufgefunden. Sein Mörder allerdings wurde nie gefasst. Als eine Modellrakete auftaucht, die wohl dem Jungen gehört hat, öffnen Lilly Rush und ihr Team den Fall und ermitteln: Was ist damals am Fluss vorgefallen und wer ist für den Mord an dem Kind verantwortlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Jarrod Bailey (Danny Finch 1969) Originaltitel: Cold Case Regie: David von Ancken Drehbuch: Meredith Stiehm, Taylor Elmore Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine