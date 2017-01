TNT-Serie 09:00 bis 09:50 Krimiserie Quincy Über den Tod hinaus USA 1979 Merken In der Nähe von Los Angeles stürzt ein Passagierflugzeug ab. Bei seiner Autopsie der Unglücksopfer macht Quincy eine brisante Entdeckung: An Bord der Maschine befand sich offenbar ein hoch entflammbares Gas In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) John Larch (John Wiggins) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Tony Mordente Drehbuch: Steve Greenberg, Aubrey Solomon Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Dick DeBenedictis

