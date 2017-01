TNT-Serie 08:15 bis 09:00 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Haus des Schreckens USA 1992 Merken In den Universal Studios in Hollywood soll ein Krimi von Jessica verfilmt werden. Dort verabredet sie sich mit dem Produzenten Darryl, doch findet nur noch seinen Leichnam... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Lar Park-Lincoln (Caroline Pryce) Ron Leibman (Darryl Heyward) Michelle Johnson (Monica Chase) Stuart Whitman (Ben Miller) Paula Prentiss (Leonora Holt) Daniel Bardol (John Cavershaw) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Anthony Pullen Shaw Drehbuch: Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 12

