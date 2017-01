Goldstar TV 23:00 bis 00:30 Show Hit auf Hit - am Vierwaldstätter See D 2007 Stereo 16:9 Merken Leonards Erfolgsformat "Hit auf Hit" geht auch 2017 auf GoldStar TV weiter. Diesmal führt ihn seine musikalische Reise an den Vierwaldstättersee. Dort geht es zuerst nach Luzern. In der altehrwürdigen und doch modernen Stadt wandelt der Schweizer Schlagerstar auf den Spuren der Römer, besucht die weltbekannte Kapellbrücke und den Wasserturm. Von dort aus geht es mit dem Raddampfer zu den Ausflugszielen rund um den Vierwaldstättersee. Musikalische Gäste sind u.a. Semino Rossi, Karel Gott und Bernhard Brink. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hit auf Hit am Vierwaldstätter See