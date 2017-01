Discovery Channel 00:50 bis 01:35 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Auf der Jagd USA 2014 Stereo 16:9 Merken Alaska-Schneeschafe leben für gewöhnlich in über 2000 Metern Höhe in schwer zugänglichen Gebieten und halten sich besonders gern an steilen Bergflanken auf. Doch das hält Charlie Wright und Joey Zuray nicht davon ab, Jagd auf die Tiere zu machen. Das Duo lässt sich in dieser Folge in ein 200 Kilometer entferntes Revier am Lime Peak fliegen, um dort auf die Pirsch zu gehen. Doch im unwegsamen Gelände verlieren die "Yukon Men" komplett die Orientierung, und in den White Mountains ziehen plötzlich dunkle Gewitterwolken auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou