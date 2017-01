Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Wer kriegt kalte Füße? USA 2009 Stereo 16:9 Merken Haben Sie schon mal kalte Füße bekommen? Und zwar nicht wegen eisiger Temperaturen, sondern weil Sie vor Angst geschlottert haben! Oder hat diese Redewendung überhaupt keinen realen Bezug? Kari, Grant und Tory wollen es in dieser Episode genau wissen und machen die Probe aufs Exempel: Sinkt unsere Temperatur bei Angstzuständen speziell in den Gliedmaßen, oder bleibt alles wie gehabt? Für eine sachgemäße Überprüfung müssen sich die drei gegenseitig einen gehörigen Schrecken einjagen. Bei Fliehkräften bis zu 3G werden die "Wissensjäger" im Stunt-Flieger mit ihren schlimmsten Alpträumen konfrontiert. Angefangen bei haarigen Taranteln bis zum proteinhaltigen Zwischenim In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters