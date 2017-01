Discovery Channel 09:25 bis 10:15 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Der Deriner-Staudamm USA 2011 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 2009 hatte die Türkei bereits rund 72 Millionen Einwohner. Und die Zahl steigt weiter, denn das Land hat eine der höchsten Bevölkerungswachstumsraten in ganz Europa. Da auch die Wirtschaft boomt, hat sich der Energieverbrauch in der muslimischen Republik in den letzten 20 Jahren fast verdreifacht. Ein Großteil dieses Bedarfs wurde durch fossile Brennstoffe aus dem Ausland abgedeckt. Auf Dauer ist dies aber weder eine wirtschaftlich noch ökologisch tragbare Lösung. Aus diesem Grund wurde Ende der 90er durch den Bau einer gigantischen, über 200 Meter hohen Staumauer im Osten der Türkei der Grundstein für eine Energie-Revolution gelegt. Die Kraftwerke der Deriner-Talsperre am In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering

