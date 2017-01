Spiegel Geschichte 03:15 bis 04:05 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Bis aufs Blut USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Andrew Carnegie engagiert einen Mann fürs Grobe, Henry Frick, der ihm dabei helfen soll, endlich seinen Widersacher Rockefeller zu übertreffen. Die Zusammenarbeit scheint vielversprechend zu sein, doch was Carnegie nicht weiß: Frick betreibt seine Fabriken weit über ihre Kapazitäten hinaus. Er spart an allen Ecken und Enden und bald ist das Duo für die größte von Menschen herbeigeführte Katastrophe Amerikas verantwortlich: den Dammbruch von Johnstown, der mehr als 2000 Menschen das Leben kostet. Carnegie hasst es, unbeliebt zu sein und gibt seine Rachepläne auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen Davis, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez