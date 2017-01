Spiegel Geschichte 00:25 bis 01:20 Dokumentation Schattenkampf - Europas Widerstand gegen die Nazis 1943 - Der Kampf verschärft sich F 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Nach den verlorenen Schlachten in El Alamein und Stalingrad scheint eine Niederlage des Dritten Reiches jetzt zumindest möglich. Durch den Kampf von Partisanen und durch diverse Sabotage-Aktionen wird der Widerstand verstärkt dazu genutzt, die Befreiung Europas von den Nazis vorzubereiten. Der in den meisten von den Deutschen besetzten Ländern organisierte Pflichtarbeitsdienst bewirkt auch bei dem bis dahin vor aktiver Auflehnung zurückschreckenden Teil der Bevölkerung einen Stimmungsumschwung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Combattants de l?Ombre Altersempfehlung: ab 12