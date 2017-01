Spiegel Geschichte 09:30 bis 10:15 Dokumentation Der große Aufbruch - Die Pioniere Amerikas Eiserne Rivalen USA 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Andrew Carnegie, der mit seinen Eltern in die USA einwanderte, beginnt bereits als Zwölfjähriger zu arbeiten. Tom Scott, ein Eisenbahn-Manager, wird zu seinem Förderer und Lehrmeister. Als Carnegie 30 ist und bereits seine eigene Firma hat, beauftragt Scott ihn mit dem Bau einer Eisenbahnbrücke über den Mississippi. Carnegie weiß zunächst nicht, wie man eine Brücke baut, die stabil genug ist, bis er mit Stahl den idealen Baustoff findet. Noch bevor er diesen aber erfolgreich einsetzen kann, stirbt sein Mentor Scott, gedemütigt durch Rockefellers Ölpipeline. Carnegie schwört Rache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Men Who Built America Regie: Patrick Reams Drehbuch: Stephen David, Patrick Reams Kamera: Richard V. Lopez Altersempfehlung: ab 12

