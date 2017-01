Disney XD 21:55 bis 22:15 Trickserie Disneys American Dragon Das Spiel des Lebens USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake muss auf eine neue Erfindung der Technik-Elfen aufpassen: eine Art Videospiel-Controller, mit dem sich das richtige Leben steuern lässt. Spud und Trixie halten es für unfair, dass Jake sich dank etlicher "Cheat-Codes" in jeder Situation einen Vorteil erschummeln kann, was Jake aber nicht davon abhält, den Controller ausgiebig zu nutzen. Als Jake dadurch so faul und nachlässig wird, dass es einer Horde von Bergkobolden gelingt, das Gerät zu stehlen, wird ihm klar, dass seine Freunde Recht hatten und nur die Erfolge, die man sich ehrlich erarbeitet hat, zählen. Jake muss auf eine neue Erfindung der Technik-Elfen aufpassen: eine Art Videospiel-Controller, mit dem sich das richtige Leben steuern lässt. Spud und Trixie halten es für unfair, dass Jake sich dank etlicher "Cheat-Codes" in jeder Situation einen Vorteil erschummeln kann, was Jake aber nicht davon abhält, den Controller ausgiebig zu nutzen. Als Jake dadurch so faul und nachlässig wird, dass es einer Horde von Bergkobolden gelingt, das Gerät zu stehlen, wird ihm klar, dass seine Freunde Recht hatten und nur die Erfolge, die man sich ehrlich erarbeitet hat, zählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Christian Roman, Steve Loter Drehbuch: Sean Whalen Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6