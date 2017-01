Disney XD 17:20 bis 17:45 Trickserie Avengers - Gemeinsam unbesiegbar Mit vereinten Kräften USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Galactus greift die Erde an und Iron schafft es in zu einem anderen Planeten zu locken. Doch dann finden die Avengers heraus, dass der Planet ebenfalls bewohnt ist und unter dem Schutz der Guardians of the Galaxy steht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marvel's Avengers Assemble Regie: Tim Eldred Drehbuch: Paul Giacoppo Musik: Kristopher Carter, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis Altersempfehlung: ab 12