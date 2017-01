Disney XD 05:00 bis 05:25 Trickserie Phineas und Ferb Der Liebesbrief / Pizzabote Candace USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken (a)Isabella bereut augenblicklich, dass sie einen Liebesbrief an Phineas abgeschickt hat, in dem sie ihm ihre wahren Gefühle gesteht. Also müssen die Pfadfindermädchen ihr dabei helfen den Postboten abzufangen. Nebenbei versucht Perry das Schnabeltier Dr. Doofenschmirtz davon abzuhalten, seine neueste Erfindung auszuprobieren, denn diese kann seine Pechsträhne rückgängig machen. (b) Candace will unbedingt wissen, was Jeremy tatsächlich von ihr hält. Ihr bietet sich die perfekte Gelegenheit dies herauszufinden, als Dr. Doofenschmirtz' neueste Erfindung ihr das Aussehen des Pizzaboten verleiht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Robert F Hughes, Sue Perrotto Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire