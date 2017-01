National Geographic People 20:10 bis 20:35 Reportage Abenteuer Kochen Tennessee USA 2009 2017-01-05 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Blackberry Farm liegt in den Smoky Mountains im US-Bundesstaat Tennessee. Gastro-Kritikerin Ruth Reichl und Schauspielerin Frances McDormand reisen dorthin, mitten in die abgelegene Bergregion in den südlichen Appalachen. Als Gäste der Farmerfamilie Beal kommen sie in den Genuss, hier mitzuarbeiten und das naturnahe Leben auf dem Hof hautnah kennen zu lernen. Schließlich weiht Farmer Sam Beal die beiden Frauen in die Geheimnisse der ländlichen Südstaatenküche ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gourmet?s Adventures With Ruth