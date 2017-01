National Geographic People 10:45 bis 11:30 Dokumentation Die gefährlichsten Schulwege der Welt Himalaya D 2013 2017-01-14 08:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Dorf Zangla liegt am Fluss Zanskar in 4000 Meter Höhe im indischen Himalaya. Völlig abgeschieden leben hier 650 Menschen, auch der zehnjährige Motup mit seinen Eltern. Wer nicht ewig im Dorf bleiben will, muss auf eine der guten Schulen in der großen Stadt. Motups Schulweg ist ein Fußmarsch, der mindestens vier Tage dauert - und führt über einen zumeist zugefrorenen Fluss, der sich unterwegs aber auch unvermittelt in einen reißenden Strom verwandeln kann. Es ist der wohl längste Schulweg der Welt. 100 Kilometer über Eis, reißendes Wasser, steile Schluchten, Tag und Nacht unterwegs. Es ist eine atemberaubende Umgebung, doch für die Schönheiten der Natur haben die Kinder keine Augen. Der Fluss Chadar ist wild und absolut unberechenbar. Mal ist das Eis dick und sicher wie eine Schlittschuhbahn, ein paar Meter weiter droht man, im reißenden Fluss einzubrechen. Die ungefütterten Gummistiefel mögen dabei das Wasser abweisen - sie sorgen aber für wahre Eiszapfen an den Füßen. Viermal im Jahr gehen er und seine Schulfreunde die 100 Kilometer ins Internat, zweimal hin, zweimal zurück. "Die gefährlichsten Schulwege der Welt - Himalaya" begleitet die vier Kinder und ihre Väter durch das tibetische Hochland im Himalaya. Wie bereiten sich die Kinder auf diese gefährliche Reise vor? Welche Gefahren begegnen ihnen im viertägigen Abstieg? Aus der Perspektive der lernhungrigen Schulkinder, eingebettet in das atemberaubende Panorama des Himalaya, erzählt der Film von großen Hindernissen und noch größeren Träumen. Spektakuläre Naturaufnahmen setzen den Rahmen für diese spannenden Alltags-Geschichten aus einem nahezu unbekannten Flecken unserer Erde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die gefährlichsten Schulwege der Welt Regie: Leonhard Steinbichler