Nazi-Bauwerke: Utopie und Größenwahn Die Wolfsschanze GB 2014

Ab 1939 kapitulierten die Länder Europas reihenweise vor der Übermacht der deutschen Wehrmacht. Für Diktator Adolf Hitler war dies ein Beweis seines militärischen Genies. Vor dem Überfall Russlands ließ er in den Wäldern Ostpreußens ein neues Hauptquartier errichten: die "Wolfsschanze". Ab 1941 wurde die abgeschirmte Betonstadt mit ihren Bunkern und Gebäuden zum Rückzugsort des "Führers". Doch genau hier sollte Hitler am 20. Juli 1944 eigentlich seinen Tod finden. Bekanntlich kam es anders...

Originaltitel: Nazi Mega Weapons