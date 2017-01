National Geographic 00:30 bis 01:15 Dokumentation Battleground Brothers - Einsatz in der Hölle In der Falle der Taliban USA 2015 2017-01-05 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Golf-Kompanie befindet sich seit 14 Tagen auf ihrer härtesten Mission und hält eine Kommandozentrale der Taliban in Schach. Erobern könnte man sie nur in einer Nachtoperation - und die Gefahr durch Sprengfallen ist groß. Doch noch vor Ende der Mission warten auf die Männer eine haarsträubende Reise in einer Osprey, einem Militärflugzeug, das vertikal landen kann - und die Herausforderung, trotz der Erschöpfung aufmerksam zu bleiben. Und nur wenige Wochen bevor es nach Hause geht, werden die Soldaten vielleicht mit ihrem schlimmsten Albtraum konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Battleground Brothers (AKA Turf Wars)