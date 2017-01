National Geographic 14:20 bis 15:10 Dokumentation Ultimate Airport Dubai Make ME Superhuman USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Dubai International hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Und dass im laufenden Betrieb eine ambitionierte Erweiterung vorangetrieben wird, bereitet den Mitarbeitern immer wieder Probleme. Auf Abteilungsleiter Mahmoud Alam wartet heute ein Pärchen aus Kanada, das auf dem Flug in ihren Traumurlaub keine Plätze mehr bekommen hat. David Robson muss ganz spezielle VIP-Passagiere begrüßen, und Nizel hat ein echtes Problem, als eine der neuen, 389 Millionen Dollar teuren, A380 vermisst wird. Den Erbauern des neuen Terminals läuft inzwischen die Zeit weg: In 18 Tagen soll der erste Bauabschnitt fertig sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Airport Dubai