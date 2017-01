National Geographic 06:40 bis 07:05 Dokumentation Brain Games Kampf der Geschlechter USA 2012 2017-02-03 06:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Warum hat es den Anschein, als kämen Männer vom Mars und Frauen von der Venus? Wie kann es sein, dass Männer und Frauen dieselbe Welt betrachten, aber dabei vollkommen unterschiedliche Dinge sehen? Oder dieselben Probleme auf ganz unterschiedliche Weise lösen? Und wer gewinnt beim direkten Vergleich der Intelligenz? Diese Episode von "Brain Games" zeigt, wie unterschiedlich das männliche und das weibliche Gehirn arbeiten - und wie sich diese Unterschiede in unserem Verhalten und unseren Fähigkeiten offenbaren. Ihre grauen Zellen werden in interaktiven Spielen und überraschenden Experimenten getestet. Seien Sie beim ultimativen Kampf der Geschlechter dabei - bei "Brain Games". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jason Silva Originaltitel: Brain Games

