Das Erste 01:20 bis 02:53 Krimi Charlotte Link - Die letzte Spur D 2015

Spurlos verschwunden? Wurde Elaine Dawson (Anna Blomeier) das Opfer eines Frauenmörders, den die Polizei bisher vergeblich jagt? Rosanna Hamilton (Jasmin Gerat) vermisst ihre Freundin, die vor drei Jahren zu ihrer Hochzeit reiste und nie ankam. Bei ihren Recherchen stößt die Londoner Journalistin auf den Anwalt Mark (Barry Atsma), der die Vermisste angeblich als Letzter gesehen hat. Er ließ sie damals bei sich zu Hause übernachten, weil der Flughafen Heathrow wegen eines Computer-Fehlers im Chaos versank und alle Hotels ausgebucht waren. Dann verliert sich ihre Spur. Ein Verbrechen konnte die Polizei ihm nie nachweisen. Marks Unschuldsbeteuerungen und seine Vermutung, Elaine sei möglicherweise untergetaucht, lässt Rosanna hoffen, dass Elaine noch lebt. Als die Journalistin auf Drängen ihres Chefs in einer TV-Talkshow auftritt, um für ihre Artikelserie zu werben, meldet sich plötzlich ein Zuschauer. Bei ihm wohnt eine Frau zur Untermiete: Elaine Dawson, Rosannas Freundin auf dem Vermisstenfoto. Zusammen mit Mark macht sich Rosanna auf den Weg zu dem abgelegenen Haus in der Nähe von London - ohne zu ahnen, worauf sie sich einlässt.

Schauspieler: Jasmin Gerat (Rosanna Hamilton) Barry Atsma (Mark Reeve) Vladimir Burlakov (Cedric Jones) Rainer Bock (Chefredakteur Nick) Anna Blomeier (Elaine Dawson) Luise Berndt (Pam / Elaine) Mark Frost (Pit Wavers) Originaltitel: Charlotte Link - Die letzte Spur Regie: Andreas Herzog Drehbuch: Stefan Wild, Benjamin Benedict Kamera: Wolfgang Aichholzer Musik: Chris Bremus, Steven Schwalbe