Das Erste 00:30 bis 01:00 Show Nuhr - Das große Kleinkunstfestival 2016 D 2016 Gäste: Maxi Gstettenbauer, Jochen Malmsheimer, Mundstuhl Zum großen Kleinkunstfestival 2016 aus dem Berliner Kabarett-Theater "Die Wühlmäuse" hat Dieter Hallervorden die besten Künstler aus Comedy und Kabarett zum Wettstreit eingeladen. Dieter Nuhr, der als Moderator von Rick Kavanian angekündigt wird, präsentiert die bundesweit bekannten Comedians Maxi Gstettenbauer, Jochen Malmsheimer und die Berlin-Preisträger von "Mundstuhl". Wer jahrelang auf so unmissverständliche und unverwechselbare Art und Weise das Publikum unterhält, muss zwangsläufig irgendwann mit einem Preis bedacht werden. Die beiden Künstler von "Mundstuhl" sind auf der Bühne vermeintlich im Dauerclinch. Die eine Meinung hat nur so lange Gültigkeit bis sie von der anderen vernichtet wird. Der eine ist Lars Niedereichholz, der andere Ande Werner. Und zusammen sind sie Meister ihres Fachs. Maxi Gstettenbauer verzweifelt immer mehr an der Technik-Unfähigkeit seiner Eltern. Zeit, die Welt darüber aufzuklären. Und Jochen Malmsheimer leidet noch heute unter den Nachwirkungen seines Nachbars, einem Schauspieler. Dessen sich ständig wiederholende Übungseinheiten verpackt Malmsheimer in seinem eruptiven Ausmaß in extrem große Darstellerkunst. Eine Aufzeichnung vom 10. September 2016. Originaltitel: Nuhr - Das große Kleinkunstfestival 2016