Das Erste 21:45 bis 23:15 Krimi Mordkommission Istanbul - Die zweite Spur D 2014 2017-01-05 02:55 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die männliche Leiche auf der Bank im idyllischen Gülhane Park ist schnell identifiziert. Der Dienstausweis an seiner Uniform weist den Toten als Wachdienstleiter im archäologischen Museum aus. Bei seinen Untergebenen war der Mann nicht gerade beliebt. Kurz zuvor hatte er seinen Kollegen Koray Celik (Levent Ünsal) unter einem fadenscheinigen Vorwand entlassen. Kommissar Özakin (Erol Sander) kommt einem Familienzwist auf die Spur. Gezer wollte die Liebesheirat zwischen seiner Tochter Ayla (Aysin Yesim Capanoglu) und Celiks Sohn Sabri (Nazif Ugurtan) verhindern. Der heißblütige Sabri hat kein Alibi und versucht, seiner Verhaftung durch Fluch zu entgehen. Alles passt perfekt zusammen - doch dann findet Özakin heraus, dass die Museumsdirektorin Nesrin Günes (Marie-Lou Sellem) das Verschwinden wertvoller Exponate vertuscht. Außerdem hat sie eine heimliche Beziehung zu dem vorbestraften Wachmann Ahmed Demir (Merab Ninidze) - den sie im Handumdrehen zu Gezers Nachfolger ernannte. Verkauft Demir vielleicht die kostbaren Ausstellungsstücke an solvente Sammler? Als die Direktorin spurlos verschwindet, nimmt der Fall eine dramatische Wende. Auch in der zehnten Episode der erfolgreichen Krimireihe "Mordkommission Istanbul" geht das bewährte Erfolgsrezept auf. Wenn der sympathische Kommissar Özakin in der Bosporus-Metropole Verbrecher jagt, dann folgt der Zuschauer den packend erzählten Ermittlungen mit einem Schmunzeln. Inmitten der Männerwelt Istanbuls spielt Erol Sander den Ermittler als verschmitzten Anti-Macho, der gerne kocht und von seiner kecken Frau Sevim, gespielt von Idil Üner, immer ein wenig zusammengefaltet wird. In einer Episodenhauptrolle bietet die deutsch-französische Darstellerin Marie-Lou Sellem als Museumsdirektorin ihren männlichen Vorgesetzten Paroli. Und ganz nebenbei wird Özakins engstirniger Vorgesetzter Yilmaz mit einem lachenden und einem weinenden Auge in Pension geschickt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erol Sander (Kommissar Mehmet Özakin) Idil Üner (Sevim Özakin) Oscar Ortega Sánchez (Mustafa Tombul) Marie-Lou Sellem (Nesrin Günes) Merab Ninidze (Ahmet Demir) Beat Marti (Arif Gökdal) Aksel Kamber (Forensic Scientist) Originaltitel: Mordkommission Istanbul Regie: Thorsten Schmidt Musik: Andreas Koslik Altersempfehlung: ab 6