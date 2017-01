TNT Comedy 17:05 bis 17:30 Comedyserie King of Queens Männergespräche USA 1999 Merken Carrie weiß, dass Dougs Freund Richie von seiner Frau betrogen wird. Als Doug davon erfährt, fühlt er sich verpflichtet, seinem Kumpel die Wahrheit zu sagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Larry Romano (Richie Iannucci) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Michele Maika (Marie) Originaltitel: The King of Queens Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Tony Sheehan Kamera: Lennie T. Evans Musik: Andrew Gross