TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie Keine Gnade für Dad Alter Hass rostet nicht USA 2002 16:9 Merken Sean und Eddie sind gerade auf der Suche nach einer Angestellten für ihre Bar, als plötzlich eine alte Bekannte vorbeischaut und sich vorstellt. Es handelt sich bei der Frau um Nicole, die bereits in der Highschool auf Sean stand. Als Claudia erfährt, dass Nicole seit Neuestem in der Bar arbeitet, ist sie entsetzt. Lily hat Dean gesagt, dass sie ihn liebt, doch er reagiert nicht auf ihre Worte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Elena Lyons (Nicole Fiordelissi) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Ned Goldreyer Kamera: Thom Marshall, Alan Walker Musik: Ween, Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6