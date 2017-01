TNT Comedy 12:40 bis 13:05 Comedyserie Hot in Cleveland Reife Früchtchen USA 2012 16:9 Merken Melanie hat Alec, der im Urlaub ist, einige SMS geschickt, die ihr inzwischen aber recht peinlich sind. Da kommt es ihr natürlich sehr gelegen, dass Alex sein Handy zu Hause vergessen hat. Kurzerhand beschließt sie, gemeinsam mit Joy und Victoria in Alecs Wohnung einzubrechen, um dort die SMS zu löschen. Elka und Mamie gründen indes eine Kontaktbörse für Senioren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie-Sue Johnson) Alan Dale (Emmet) Pat Harrington Jr. (Mr. Sherden) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Sam Johnson, Chris Marcil Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman